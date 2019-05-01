2019-05-01T19:51:47+03:00
Политика

США вновь испытали межконтинентальную ракету Minuteman III

Головная часть МБР пролетела около 6,75 тыс. км. и поразила цель в Тихом океане
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США испытали межконтинентальную ракетуСША испытали межконтинентальную ракетуФото: REUTERS
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США провели очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщили в пресс-службе Командования глобального удара американских ВВС.

Пуск был произведен в среду, 1 мая, с Военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния. Учебная головная часть ракеты пролетела 4,2 тысячи миль (около 6,75 тысячи километров) и поразила цель в районе атолла Кваджалейн в Тихом океане.

"Эти испытания показывают, что силы ядерного сдерживания США являются современными, функциональными, гибкими и могут применяться должным образом для того, чтобы сдерживать угрозы XXI века и усилить доверие со стороны наших союзников", - передает ТАСС со ссылкой на заявление командования.

В ведомстве подчеркнули, что испытания не следует воспринимать, как реакцию на какие-либо события в мире, поскольку их целью является лишь проверка эффективности и точности системы.

Сайт kp.ru писал о том, что еще один подобный учебный запуск был произведен в начале феврале. Тогда целью был все тот же атолл.

Военные США провели испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III.

ИСТОЧНИК KP.RU

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