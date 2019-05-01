Путин подписал закон о безвизовом въезде в РФ для болельщиков Евро-2020

СЕГОДНЯ 21:18 2019-05-01T21:19:08+03:00

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Зрители чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года смогут попасть в Россию без оформления виз - по персонифицированной карте Fan ID. Соответствующий закон о подготовке и проведении матчей в Санкт-Петербурге подписал президент РФ Владимир Путин.

Период безвизового пребывания болельщиков на территории нашей страны начинается за 14 дней до даты проведения первой игры в рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге и заканчивается в день проведения последнего матча. Похожая система действовала во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

При этом волонтеры смогут попасть в Россию по обычным гуманитарным визам. Для них, как и для болельщиков с аккредитованными журналистами, проезд в общественном транспорте Ленинградского региона будет бесплатным. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

"КП" писала о том, что 13 июня 2020 года Санкт-Петербург примет первую из трех игр группы B европейского чемпионата по футболу. Еще две пройдут 17 и 22 июня. А 3 июля на стадионе "Санкт-Петербург" состоится одна из игр четверть-финалов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699648" frameborder="0"></iframe> Скиллзи, талисман Евро 2020, приехал знакомиться с Петербургом.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU