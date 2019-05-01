Гуайдо анонсировал всеобщую забастовку
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о проведении всеобщей забастовки. Начало бессрочных акций запланировано на четверг, 2 мая. В мероприятиях примут участие представители всех слоев населения. Такое общение дал сам оппозиционер во время выступления на митинге в Каракасе.
"Завтра начнется забастовка трудящихся и государственных служащих. Режим будет удивлен", - сказал Гуайдо. Отрывки из его речи приводятся в Twitter-аккаунте журналиста Габриэля Бастидаса.
Оппозиционный лидер заявил, что официальные власти попытаются "усилить репрессии", однако "режим уже мертв".
"Мы же сильны и на правильном пути", - подчеркнул политик.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Гуайдо продолжает переманивать военных и госслужащих на свою сторону. Так, например, накануне в республике состоялась попытка государственного переворота, которую успешно удалось предотвратить.
Акция оппозиции в Каракасе.Сторонники временного правительства Венесуэлы вышли на улицы бороться за права человека
ИСТОЧНИК KP.RU
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