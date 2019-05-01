МИД РФ призвал Париж расследовать нападение на российскую журналистку

СЕГОДНЯ 21:49 2019-05-01T21:49:23+03:00

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Министерство иностранных дел России призвало французские власти провести тщательное расследование инцидента с нападением парижских правоохранителей на корреспондента "РИА Новости" Викторию Иванову.

Инцидент произошел на первомайской демонстрации в центре города. Журналистка освещала беспорядки, снимая все происходящее на смартфон.

Сайт kp.ru писал о том, что в эту среду особо агрессивные участники движения "желтые жилеты" вновь начали забрасывать полицию бутылками, банками и другими предметами, а в ответ получали залпы слезоточивого газа и дымовые шашки.

Во время одной из такой потасовок и было совершено нападение на россиянку. Правоохранители несколько раз ударили журналистку дубинками, несмотря на специальную маркировку на ее одежде, которая позволяет идентифицировать сотрудников СМИ.

"Считаем недопустимым применение насилия в отношении журналистов при осуществлении своих профессиональных обязанностей. Призываем французские власти провести тщательное расследование этого инцидента, а профильные правозащитные организации и НПО – держать этот вопрос на контроле", - говорится в опубликованном на сайте ведомства комментарии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706411" frameborder="0"></iframe> В Париже во время манифестации вспыхнули беспорядки.

ИСТОЧНИК KP.RU