МИД РФ призвал Париж расследовать нападение на российскую журналистку
Министерство иностранных дел России призвало французские власти провести тщательное расследование инцидента с нападением парижских правоохранителей на корреспондента "РИА Новости" Викторию Иванову.
Инцидент произошел на первомайской демонстрации в центре города. Журналистка освещала беспорядки, снимая все происходящее на смартфон.
Сайт kp.ru писал о том, что в эту среду особо агрессивные участники движения "желтые жилеты" вновь начали забрасывать полицию бутылками, банками и другими предметами, а в ответ получали залпы слезоточивого газа и дымовые шашки.
Во время одной из такой потасовок и было совершено нападение на россиянку. Правоохранители несколько раз ударили журналистку дубинками, несмотря на специальную маркировку на ее одежде, которая позволяет идентифицировать сотрудников СМИ.
"Считаем недопустимым применение насилия в отношении журналистов при осуществлении своих профессиональных обязанностей. Призываем французские власти провести тщательное расследование этого инцидента, а профильные правозащитные организации и НПО – держать этот вопрос на контроле", - говорится в опубликованном на сайте ведомства комментарии.
В Париже во время манифестации вспыхнули беспорядки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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