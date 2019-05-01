МИД Украины опротестовал упрощение процедуры получения гражданства РФ

СЕГОДНЯ 22:20 2019-05-01T22:22:18+03:00

Киевские власти считают, что за такие действия Москва должна быть "наказана" очередными санкциями

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В министерстве иностранных дел Украины осудили решение российских властей, которые упростили процедуру получения гражданства РФ для отдельной категорией граждан, включающей также жителей Донбасса.

В Киеве заявили, что такие действия "грубо нарушают" нормы международного права и являются "юридически ничтожными", а, следовательно, не имеют никаких правовых последствий.

"МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия", - говорится в сообщении на сайте МИД незалежной.

Ведомство подчеркнуло, что Киев оставляет за собой право на принятие эффективных мер для защиты нацбезопасности. Соответствующая нота протеста будет передана российским дипломатам в ближайшее время.

"Ожидаем от наших международных партнеров ужесточения санкций против кремлевского режима", - гласит комментарий.

Сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры предоставления российских паспортов жителями ЛНР и ДНР, а также отдельным уроженцам Крыма. Решение было принято чисто из гуманитарных соображений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706395" frameborder="0"></iframe> Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами.

ИСТОЧНИК KP.RU