Момент столкновения метеорита с Луной попал на видео

СЕГОДНЯ 22:39 2019-05-01T22:40:29+03:00

Объект врезался в спутник Земли на огромной скорости и оставил на его поверхности кратер шириной до 15 метров [видео]

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Испанским астрономам удалось заснять на видео момент столкновения метеорита с Луной. Космический объект врезался в спутник Земли на скорости более 60 тысяч км/ч и оставил после себя кратер шириной до 15 метров.

О случившемся стало известно благодаря статье в ежемесячнике Королевского астрономического общества Великобритании. Ученые сообщили, что редкое явление было запечатлено системой телескопов 21 января 2019 года во время полного затмения.

Столкновение Луны с метеоритом.

Метеорит представлял собой космический объект 30-60 см в диаметре, однако даже такие небольшие размеры смогли спровоцировать взрыв силой 1,5 т в тротиловом эквиваленте. Это, в свою очередь, привело к выбросу лунного грунта, раскалившегося до +5400 °C. Такая температура сравнима с той, что поддерживается на поверхности Солнца.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее на Луне нашли самый древний камень Земли. Ученые привели несколько теорий того, как он мог там оказаться.

ИСТОЧНИК KP.RU