Момент столкновения метеорита с Луной попал на видео
Испанским астрономам удалось заснять на видео момент столкновения метеорита с Луной. Космический объект врезался в спутник Земли на скорости более 60 тысяч км/ч и оставил после себя кратер шириной до 15 метров.
О случившемся стало известно благодаря статье в ежемесячнике Королевского астрономического общества Великобритании. Ученые сообщили, что редкое явление было запечатлено системой телескопов 21 января 2019 года во время полного затмения.
Столкновение Луны с метеоритом.
Метеорит представлял собой космический объект 30-60 см в диаметре, однако даже такие небольшие размеры смогли спровоцировать взрыв силой 1,5 т в тротиловом эквиваленте. Это, в свою очередь, привело к выбросу лунного грунта, раскалившегося до +5400 °C. Такая температура сравнима с той, что поддерживается на поверхности Солнца.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее на Луне нашли самый древний камень Земли. Ученые привели несколько теорий того, как он мог там оказаться.
ИСТОЧНИК KP.RU