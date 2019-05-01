2019-05-01T23:14:46+03:00
Политика

Вашингтон принял решение по вопросу третьей в США базы перехватчиков системы ПРО

Две такие американские базы находятся на Аляске и в Калифорнии
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Министерство обороны СШАМинистерство обороны СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Администрация США приняла решение по вопросу создания в стране третьей базы перехватчиков системы противоракетной обороны (ПРО) на континентальной части страны. Об этом сообщил в среду исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.

На слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса представитель демократов Тим Райан спросил, принято ли уже окончательное решение.

"Насколько мне известно, решение вынесено. Однако прежде чем я скажу, какое решение вынесено, позвольте мне перепроверить, чтобы убедиться, что у меня свежая информация", - ответил министр обороны.

Как пишет ТАСС, в Пентагоне не стали подтверждать эту информацию и отказались отвечать, какое именно принято решение.

На Западном побережье США уже существуют базы перехватчиков. Это Форт-Грили на Аляске и Ванденберг в Калифорнии. Американские власти утверждают, что они создавались для защиты от ракетного нападения со стороны КНДР. С 2013 года Конгресс требовал от Пентагона проработать возможность создания третьей такой базы на северо-востоке США для защиты от Ирана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В первомайских демонстрациях в России приняли участие более 2,4 млн человек
WikiLeaks осудила приговор Джулиану Ассанжу
В Балтийское море вошли семь боевых кораблей НАТО
Момент столкновения метеорита с Луной попал на видео
МИД Украины опротестовал упрощение процедуры получения гражданства РФ
Захарова поддержала отставку "невменяемого" министра обороны Британии
МИД РФ призвал Париж расследовать нападение на российскую журналистку
Гуайдо анонсировал всеобщую забастовку
Путин подписал закон о безвизовом въезде в РФ для болельщиков Евро-2020
Лавров обсудил с Помпео попытку госпереворота в Венесуэле
Министр обороны Великобритании ушел в отставку из-за утечки данных
Король Таиланда женился на командире своей охраны
Оператор "Игры престолов" оправдался за слишком темные сцены битвы