Вашингтон принял решение по вопросу третьей в США базы перехватчиков системы ПРО

1 Май 23:14 2019-05-01T23:14:46+03:00

Две такие американские базы находятся на Аляске и в Калифорнии

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Администрация США приняла решение по вопросу создания в стране третьей базы перехватчиков системы противоракетной обороны (ПРО) на континентальной части страны. Об этом сообщил в среду исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.

На слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса представитель демократов Тим Райан спросил, принято ли уже окончательное решение.

"Насколько мне известно, решение вынесено. Однако прежде чем я скажу, какое решение вынесено, позвольте мне перепроверить, чтобы убедиться, что у меня свежая информация", - ответил министр обороны.

Как пишет ТАСС, в Пентагоне не стали подтверждать эту информацию и отказались отвечать, какое именно принято решение.

На Западном побережье США уже существуют базы перехватчиков. Это Форт-Грили на Аляске и Ванденберг в Калифорнии. Американские власти утверждают, что они создавались для защиты от ракетного нападения со стороны КНДР. С 2013 года Конгресс требовал от Пентагона проработать возможность создания третьей такой базы на северо-востоке США для защиты от Ирана.

ИСТОЧНИК KP.RU