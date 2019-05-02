В первомайских демонстрациях в России приняли участие более 2,4 млн человек

СЕГОДНЯ 00:01 2019-05-02T00:04:48+03:00

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В Праздник весны и труда по России прошли демонстрации, в которых приняли участие более 2,4 миллиона человек. Об этом сообщили в МВД РФ.

В столице в шествии приняли участие более ста тысяч человек, которые прошли по Красной площади. Демонстранты несли в руках плакаты и транспаранты с лозунгами "За справедливую экономику в интересах человека труда!", "Мир, труд, май!", "За право трудящихся на труд!", "Безопасный труд - закон для работодателей!", "Школе - заботу государства!".

Колонну активистов возглавил мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. На митинге перед участниками акции выступил председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев. Он поздравил всех с Днем труда и отметил, что "именно человек труда делает все для того, чтобы и дети, и пожилые люди чувствовали себя комфортно", передает ТАСС.

По всей стране демонстранты выступали за достойные зарплаты и доступное жилье, а также против роста цен и тарифов. Многие выходили на улицы с воздушными шарами и лентами в руках. Участники несли флаги с символикой профсоюзов работников образования, врачей и представителей других профессий.

Напомним, сайт kp.ru вел прямую видеотрансляцию празднования Первомая из Москвы, Стамбула, Парижа и Берлина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706398" frameborder="0"></iframe> Первомайская демонстрация 2019 в Москве.В Москве завершилась традиционная майская демонстрация профсоюзов. В шествии на Красной площади приняли участие 100 тысяч человекВладимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU