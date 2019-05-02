В США задержали мужчину по обвинению в убийстве полувековой давности

СЕГОДНЯ 01:25 2019-05-02T01:25:52+03:00

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В американском штате Флорида полиция арестовала 65-летнего мужчину по подозрению в совершении убийства, которое произошло почти 50 лет назад. Об этом сообщил шериф округа Джонстон Стив Биззелл.

По его словам. темнокожего Ларри Джо Скотта обвиняют в в похищении и убийстве в 1972 году Бонни Нейборс. В Северной Каролине 47 лет назад 33-летняя женщина с младенцем на руках отправилась забирать из школы своего старшего смына и пропала. После долгих поисков ее тело было обнаружено в доме мигрантов недалеко от города Бенсона. Четырехмесячный ребенок живой и здоровый находился рядом с телом матери.

Следствие пока не установило связь Скотта с убийством женщины, но выявить его причастность к этому делу позволили новые технологии анализа ДНК. Ранее исследования тоже проводились, но не дали никаких результатов. Скоро мужчину экстрадируют в Северную Каролину, сообщает газета News & Observer.

Шериф Биззел был 14-летним подростком, когда произошло убийство Бонни Нейборс. Он признался, что не мог забыть этот случай и в 2007 году возобновил расследование по этому делу, как только стал шерифом. Сейчас полиция проводит подтверждающее тестирование и выясняет мотивы преступления.

"Наконец-то я смог сказать ее сыну, что убийцу его матери нашли", - заявил Биззелл.

Генеральный прокурор Северной Каролины Джош Стейн назвал это хорошим днем для общественной безопасности и жителей округа Джонстон. Он отметил, что криминальная лаборатория подготовила 47 отчетов об этом преступлении для следователей округа Джонстон с 1972 по 1999 год.

ИСТОЧНИК KP.RU