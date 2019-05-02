ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровне

СЕГОДНЯ 02:08 2019-05-02T02:08:35+03:00

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Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США провело 30 апреля и 1 мая заседания на которых было принято решение не менять процентную ставку по федеральным кредитным средствам. Об этом сообщил председатель ФРС Джером Пауэлл.

Он отметил, что регулятор не видит веских оснований для изменения ставки в сторону увеличения либо уменьшения. Глава американского Центробанка пообещал, что система будет сдержана в своих решениях, касающихся базовой процентной ставки. На сегодняшний день ключевая ставка остается на уровне 2,25 - 2,5%.

Отметим, что ФРС в марте сообщала, что не собирается повышать ставку в нынешнем году и 2021-м, планирует сделать это лишь один раз в 2020 году, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на заседании ФРС 20 марта также было принято решение о сохранении ставки на прежнем уровне в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых. Это решение совпало с выдвинутыми ранее прогнозами экспертов и игроков рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU