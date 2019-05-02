Мадуро заявил, что в Венесуэле победил мир
Народ Венесуэлы смог обеспечить мир в стране. Такое мнение высказал глава государства Николас Мадуро.
По его словам, последние события продемонстрировали, что Венесуэла не пойдет по пути вмешательства, переворота и вооруженного противостояния.
"Путем урегулирования разногласий всегда будет достигнута конституционность и взаимное уважение. Патриоты преодолели насилие и мир победил" - написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter.
Он отметил, что следит за демонстрациями, которые проходят в Каракасе в День труда.
"Я слежу за прекрасным маршем нашего рабочего класса. Мне приходят картинки с огромной манифестации радости, которая переполняет улицы Каракаса. Без сомнения, это мир, который мы выиграли, благодаря достоинству и сознательности нашего народа", – уверен президент Боливарианской республики.
Как писал сайт kp.ru, 30 апреля самопровозглашенный "временный президент" Венесуэлы Хуан Гуаидо собрал своих сторонников перед военной базой "Карлота" в Каракасе, призвав народ и армию Венесуэлы завершить так называемую операцию «Свобода».
Лидер оппозиции заявил, что 1 мая состоится акция протеста, итогом которой станет захват власти.
В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.
ИСТОЧНИК KP.RU