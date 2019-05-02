2019-05-02T04:44:54+03:00
В мире

Мадуро заявил, что в Венесуэле победил мир

Президент отметил достоинство и сознательность народе страны
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Народ Венесуэлы смог обеспечить мир в стране. Такое мнение высказал глава государства Николас Мадуро.

По его словам, последние события продемонстрировали, что Венесуэла не пойдет по пути вмешательства, переворота и вооруженного противостояния.

"Путем урегулирования разногласий всегда будет достигнута конституционность и взаимное уважение. Патриоты преодолели насилие и мир победил" - написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что следит за демонстрациями, которые проходят в Каракасе в День труда.

"Я слежу за прекрасным маршем нашего рабочего класса. Мне приходят картинки с огромной манифестации радости, которая переполняет улицы Каракаса. Без сомнения, это мир, который мы выиграли, благодаря достоинству и сознательности нашего народа", – уверен президент Боливарианской республики.

Как писал сайт kp.ru, 30 апреля самопровозглашенный "временный президент" Венесуэлы Хуан Гуаидо собрал своих сторонников перед военной базой "Карлота" в Каракасе, призвав народ и армию Венесуэлы завершить так называемую операцию «Свобода».

Лидер оппозиции заявил, что 1 мая состоится акция протеста, итогом которой станет захват власти.

В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пентагон объяснил создание нового ядерного оружия в США необходимостью сдерживать Россию
В Париже в ходе демонстраций задержали 330 человек
ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровне
Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram
В США задержали мужчину по обвинению в убийстве полувековой давности
Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом
В первомайских демонстрациях в России приняли участие более 2,4 млн человек
WikiLeaks осудила приговор Джулиану Ассанжу
Вашингтон принял решение по вопросу третьей в США базы перехватчиков системы ПРО
В Балтийское море вошли семь боевых кораблей НАТО
Момент столкновения метеорита с Луной попал на видео
МИД Украины опротестовал упрощение процедуры получения гражданства РФ
Захарова поддержала отставку "невменяемого" министра обороны Британии
МИД РФ призвал Париж расследовать нападение на российскую журналистку
Гуайдо анонсировал всеобщую забастовку
Путин подписал закон о безвизовом въезде в РФ для болельщиков Евро-2020
Лавров обсудил с Помпео попытку госпереворота в Венесуэле
Министр обороны Великобритании ушел в отставку из-за утечки данных
Король Таиланда женился на командире своей охраны
Оператор "Игры престолов" оправдался за слишком темные сцены битвы