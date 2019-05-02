Зеленский выбрал главу своей администрации

СЕГОДНЯ 05:58 2019-05-02T06:04:58+03:00

Доверенное лицо избранного президента Украины не стал называть имя кандидата на должность

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский уже решил, кто возглавит его администрацию. Об этом сообщил доверенное лицо победителя президентской гонки Вадим Галайчук.

При этом он не стал называть имя кандидата, но отметил, что это будет "публичное лицо". Выступлние Галайчука транслировал телеканал ZIK.

Ранее Зеленский на телеканале «1+1» назвал имена людей, которые войдут в его команду. Среди них — бывший министр финансов Украины Александр Данилюк и спикер его предвыборного штаба Дмитрий Разумков.

Как писал сайт kp.ru, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер высказал мнение, что необдуманные шаги могут привести к тому, что новоизбранный президент Незалежной потеряет доверие своих соотечественников из-за необдуманных шагов, к которым он отнес отказ от части территорий страны с целью урегулирования конфликта в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU