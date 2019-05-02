США встревожены "вмешательством" России в ситуацию вокруг Венесуэлы
Тревожным и неприемлемым назвали власти США вмешательство России в ситуацию вокруг Венесуэлы, а также поддержку президента республики Николаса Мадуро. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Белого дома.
В документе отмечено, что американский президент Дональд Трамп "ясно дал понять России", что ей следует уйти из Боливарианской республики и прекратить поддерживать режим Мадуро.
Белый дом также в очередной раз раскритиковал Кубу за оказание помощи Венесуэле.
Ранее сайт kp.ru писал, что Госсекретарь США Майк Помпео в интервью заявил, что американские власти готовы пойти на весьма решительный шаг - начать военные действия в Венесуэле, если ситуация в стране не изменится.
А президент Боливии Эво Моралес заявил, что правительство Соединенных Штатов неудачно попыталось произвести государственный переворот в Венесуэле.
ИСТОЧНИК KP.RU