2019-05-02T06:24:08+03:00
Политика

США встревожены "вмешательством" России в ситуацию вокруг Венесуэлы

В заявлении Белого дома Трамп настаивает на том, чтобы РФ покинула страну
Юлия ДИВЕЕВА
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В Вашингтоне опасаются "вмешательства" России в дела Боливарианской республикиВ Вашингтоне опасаются "вмешательства" России в дела Боливарианской республикиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Тревожным и неприемлемым назвали власти США вмешательство России в ситуацию вокруг Венесуэлы, а также поддержку президента республики Николаса Мадуро. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Белого дома.

В документе отмечено, что американский президент Дональд Трамп "ясно дал понять России", что ей следует уйти из Боливарианской республики и прекратить поддерживать режим Мадуро.

Белый дом также в очередной раз раскритиковал Кубу за оказание помощи Венесуэле.

Ранее сайт kp.ru писал, что Госсекретарь США Майк Помпео в интервью заявил, что американские власти готовы пойти на весьма решительный шаг - начать военные действия в Венесуэле, если ситуация в стране не изменится.

А президент Боливии Эво Моралес заявил, что правительство Соединенных Штатов неудачно попыталось произвести государственный переворот в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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