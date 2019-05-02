Израиль обстрелял объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск шаров с зажигательной смесью

СЕГОДНЯ 06:54 2019-05-02T07:02:12+03:00

Армия обороны возлагает ответственность за эти действия на палестинское движение

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Армия обороны Израиля нанесла авиационные удары по объектам радикального движения ХАМАС на территории сектора Газа после запуска над израильской территорией воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой. Об этом сообщает пресс-служба вооруженных сил Израиля.

"В ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой, осуществленный ранее с территории сектора Газа в сторону Израиля, наши ВВС недавно нанесли удары по нескольким террористическим целям ХАМАС в секторе Газа", - отмечено в заявлении в микроблоге в Twitter.

Также армия обороны подчеркнула, что ответственность за этот обстрел она возлагает на ХАМАС.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 26 марта власти Израиля и лидеры правящего в секторе Газа движения ХАМАС смогли договориться о двустороннем прекращении огня. До этого, утром 25 марта шестеро израильтян пострадали в результате ракетного обстрела из Сектора Газа. После этого армия обороны ответила обстрелом по палестинским территориям.

ИСТОЧНИК KP.RU