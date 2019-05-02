Минобороны РФ опровергло информацию о гибели четырех военных в Сирии

СЕГОДНЯ 07:28 2019-05-02T07:28:35+03:00

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Министерство обороны РФ опровергло появившиеся в СМИ сообщения о том, что в Сирии были убиты четверо российских военнослужащих. В ведомстве заявили, что в последнее время таких трагических инцидентов не происходило, а информация о погибших при обстреле провинции Хама является "фальшивкой".

"Все представители Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи. Информация, опубликованная СМИ, является очередной фальшивкой. ", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что боевики обстреляли северо-запад сирийской провинции Хама, и якобы при этой атаке погибли четверо наших соотечественников.

Между тем, последний достоверный инцидент, жертвами которого стали российские военные, произошел осенью прошлого года. Сайт kp.ru писал, что тогда наш Ил-20 был сбит при заходе на посадку ракет сирийских сил ПВО, которые отвечали на огонь израильских истребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU