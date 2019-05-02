Наблюдатели сообщили о гибели двух человек при протестах в Венесуэле

СЕГОДНЯ 08:10 2019-05-02T08:10:02+03:00

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Не менее двух человек погибли в результате протестных акций, которые прошли в Каракасе в среду, 1 мая.

Первой жертвой стала 27-летняя девушка. Она получила смертельное ранение в голову во время беспорядков в столичном районе Альтамира. Такие данные привела у себя в Twitter организация "Центр наблюдения за социальной конфликтностью" (OVCS). Еще не менее 130 человек, согласно сведениям этой НПО, пострадали.

Второй человек погиб при протестах в штате Арагуа. Такую информацию РИА Новости предоставил некий осведомленный источник в венесуэльской полиции. Официального подтверждения сведений о жертвах нет.

Напомним, что ранее оппозиционные силы республики попытались устроить государственный переворот, однако официальные власти смогли пресечь провокацию. Тогда лидер протестных сил Хуан Гуайдо пообещал провести всеобщую бессрочную забастовку, которая, как он считает, сможет "удивить режим". Сайт kp.ru писал о том, что начало акции запланировано на 2 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693740" frameborder="0"></iframe> Митинг в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU