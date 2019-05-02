Мадуро объявил о начале разработки "великого плана изменений"

СЕГОДНЯ 08:24 2019-05-02T08:24:45+03:00

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале разработки специального плана изменений в системе руководства страной. Соответствующее заявление было сделано в ходе первомайской демонстрации в минувшую среду.

"В субботу, 4 мая, и в воскресенье, 5 мая, я объявляю великий национальный день диалога, действия и предложений всех представителей народной власти, чтобы они рассказали боливарианскому правительству и Николасу Мадуро, что необходимо изменить", - сказал глава государства.

При этом он выразил уверенность в том, что "великий план изменений", позволит исправить допущенные когда-то ошибки, передает РИА Новости.

Между тем, оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо уже 2 мая планирует начать бессрочную всеобщую забастовку. Политик считает, что такая мера позволит свергнуть правительство, раз это не получилось в первый раз в результате государственного переворота, передает сайт kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693689" frameborder="0"></iframe> Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU