2019-05-02T08:50:59+03:00
Происшествия

Атмосферное давление в Москве опустилось максимально низко с 1983 года

Однако синоптики уверены - это еще не предел
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 годаВ Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Атмосферное давление в Москве в четверг, 2 мая, опустилось до максимально низкого для этой даты показателя в 735,5 миллиметра ртутного столба. Таким образом был побит рекорд от 2 мая 1983 года в 737 мм рт. ст. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра России.

Рекордные цифры были зафиксированы в столице ровно в 6:00 утра. В метеослужбе уверены, что это еще не предел, и днем данный показатель опустится еще ниже - примерно до 732 мм рт. ст. Об этом ранее писал сайт kp.ru.

Что касается самого прогноза погоды на четверг, то небо затянут облака, из которых временами будет лить дождь. При этом температура воздуха не превысит 12..14 градусов тепла. Ветер же разовьет среднюю скорость 5-10 метров в секунду. Воздушные потоки будут двигаться в юго-восточном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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