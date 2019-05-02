У берегов Камчатки произошло землетрясение
В районе Командорских островов в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. Об этом сообщили в Главном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям по Камчатскому краю.
"По данным сайта службы срочных донесений города Обнинск, днем 2 мая в акватории Тихого океана зарегистрировано неощущаемое сейсмическое событие", - говорится в оперативной информации на портале ведомства.
Согласно данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 54°82 северной широты и 164°61 восточной долготы, что в 95 км юго-западнее села Никольское Алеутского района. Очаг залегал на глубине около 10 км.
Сами жители Камчатки не ощутили на себе никакого воздействия сейсмособытия. Пострадавших и разрушений при землетрясении нет. Угроза цунами также не объявлялась.
Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее еще одного землетрясение произошло в море у берегов Греции. Магнитуда толчков составила 4,9 балла.
ИСТОЧНИК KP.RU