У берегов Камчатки произошло землетрясение

СЕГОДНЯ 09:03 2019-05-02T09:03:16+03:00

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В районе Командорских островов в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. Об этом сообщили в Главном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям по Камчатскому краю.

"По данным сайта службы срочных донесений города Обнинск, днем 2 мая в акватории Тихого океана зарегистрировано неощущаемое сейсмическое событие", - говорится в оперативной информации на портале ведомства.

Согласно данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 54°82 северной широты и 164°61 восточной долготы, что в 95 км юго-западнее села Никольское Алеутского района. Очаг залегал на глубине около 10 км.

Сами жители Камчатки не ощутили на себе никакого воздействия сейсмособытия. Пострадавших и разрушений при землетрясении нет. Угроза цунами также не объявлялась.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее еще одного землетрясение произошло в море у берегов Греции. Магнитуда толчков составила 4,9 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU