Пушков о советах Волкера Зеленскому: "США нужен второй Порошенко"
Соединенные Штаты хотят сделать из новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского нового Петра Порошенко, который в скором времени оставит пост главы государства. Такого мнения придерживается председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.
"США нужен второй Порошенко. [Спецпредставитель США по вопросам незалежной Курт] Волкер предупредил Зеленского, что его задача - продолжать конфликт с Россией. Иначе от него якобы "отвернётся народ". Но народ отвернулся от Порошенко во многом потому, что устал от политики вражды", - написал сенатор у себя на странице в Twitter.
Пушков прокомментировал советы Волкера Зеленскому
Сайт kp.ru сообщал о том, что ранее Волкер действительно дал Зеленскому несколько "ценных" советов, среди которых избежание необдуманных действий. К таким шагам американец отнес уступки российским властям и отказ от части территорий с целью урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.
"Копия Порошенко тоже провалится. Волкер не поможет", - подвел свой итог Пушков.
Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.
ИСТОЧНИК KP.RU
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