2019-05-02T10:43:40+03:00
Политика

МИД Украины осудил упрощение процедуры получения гражданства России

Во внешнеполитическое ведомство РФ уже направлена нота протеста
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украина выразила России протест против упрощения получения гражданстваУкраина выразила России протест против упрощения получения гражданстваФото: REUTERS
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Министерство иностранных дел Украины осудило решение России упростить процедуру получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан. Соответствующий комментарий пресс-служба ведомства распространила в среду, 1 мая.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает очередной шаг кремлевского режима о расширении категорий граждан Украины, которым может быть предоставлено российское гражданство в упрощенном порядке", - говорится в сообщении на сайте МИД.

Дипломаты указали на "нарушение" норм международного права и государственного суверенитета незалежной, а также пообещали передать ноту протеста в российское внешнеполитическое ведомство.

О "наболевшем"

Необходимость упрощения процедуры выдачи паспортов РФ жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик возникла еще несколько лет назад. Россия активно оказывала помощь беженцам, однако оставались проблемы с получением прописки даже по программе переселения соотечественников и закону о носителе русского языка.

Для того, чтобы получить гражданство РФ таким образом нужно было получить подтверждение о выходе из гражданства другой страны. А Украина отказывается его предоставлять до того, как ты не предъявишь доказательство получения паспорта иного государства.

Долгожданный указ

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал долгожданный указ, позволяющий жителям Донбасса получать гражданство нашей страны в упрощенном порядке в течение трех месяцев.

В Киеве такой шаг назвали очередным "актом агрессии" и этапом "паспортной оккупации" юго-востока Украины и даже потребовали созвать заседание Совета Безопасности ООН. В Москве, тем временем, уже задумываются о распространении упрощенной процедуры на всех граждан незалежной.

Как Донбасс отреагировал на упрощение процедуры получения гражданства РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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