2019-05-02T11:43:57+03:00
Происшествия

Пожар в русской школе в Сухуме удалось ликвидировать

Пламя охватило крышу исторического здания на площади около 1,5 тысячи кв. метров [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пожар в русской школе в Сухуме потушенПожар в русской школе в Сухуме потушенФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

В русской школе имени А.С. Пушкина в Сухуме возник пожар. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть МЧС Абхазии в 6.40 по мск, и на место тут же выехали сотрудники ведомства.

Оказалось, что горит крыша исторического здания. Причины возникновения пожара до сих пор неизвестны, однако само возгорание уже ликвидировано. Данную информацию подтвердил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.

Пожар в русской школе в Сухуме потушен .

Согласно его данным, общая площадь пожара составила порядка 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет. РИА Новости подчеркивается, что ранее к зданию полыхающей школы приезжал лично президент республики Рауль Хаджимба.

Сайт kp.ru писал о том, что месяцем ранее пожар возник также в российском образовательном учреждении. В селе Казачинское Иркутской области загорелся спортзал местной школы. Детей пришлось эвакуировать из здания почти сразу после начала занятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врачи назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Делегация РФ напомнит Европе об одесской трагедии на сессии ПА ОБСЕ
Ромелу Лукаку выбыл с травмой до конца сезона
МИД РФ: Киев "тормозит" расследование событий в Доме профсоюзов в Одессе
Рубль теряет в стоимости на старте торгов
МИД Украины осудил упрощение процедуры получения гражданства России
Зеленский решил, кто возглавит его администрацию
Трамп предложил Кубе отмену санкций в обмен на отказ от поддержки Венесуэлы
Ученые выявили препятствующий ожирению продукт
Пушков о советах Волкера Зеленскому: "США нужен второй Порошенко"
У берегов Камчатки произошло землетрясение
Атмосферное давление в Москве опустилось максимально низко с 1983 года
В России рассматривают возможность создания службы воздушных маршалов
Мадуро объявил о начале разработки "великого плана изменений"
Наблюдатели сообщили о гибели двух человек при протестах в Венесуэле
Экс-сотрудник ЦРУ признался в шпионаже для китайской разведки
Погода в Москве на 2 мая 2019 года: в городе пройдет дождь
Минобороны РФ опровергло информацию о гибели четырех военных в Сирии
Зеленского призвали преклонить колени перед Домом профсоюзов в Одессе
Израиль обстрелял объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск шаров с зажигательной смесью
Пушков об отставке Уильямсона: "Не велика потеря"
США встревожены "вмешательством" России в ситуацию вокруг Венесуэлы
Зеленский выбрал главу своей администрации
В Москве временные интервалы на 70 светофорах перенастроили в пользу пешеходов
В апреле боевики 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии
Мадуро заявил, что в Венесуэле победил мир