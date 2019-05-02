Пожар в русской школе в Сухуме удалось ликвидировать

СЕГОДНЯ 11:43 2019-05-02T11:43:57+03:00

Пожар в русской школе в Сухуме потушен Фото: скриншот с видео

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В русской школе имени А.С. Пушкина в Сухуме возник пожар. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть МЧС Абхазии в 6.40 по мск, и на место тут же выехали сотрудники ведомства.

Оказалось, что горит крыша исторического здания. Причины возникновения пожара до сих пор неизвестны, однако само возгорание уже ликвидировано. Данную информацию подтвердил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.

Пожар в русской школе в Сухуме потушен .

Согласно его данным, общая площадь пожара составила порядка 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет. РИА Новости подчеркивается, что ранее к зданию полыхающей школы приезжал лично президент республики Рауль Хаджимба.

Сайт kp.ru писал о том, что месяцем ранее пожар возник также в российском образовательном учреждении. В селе Казачинское Иркутской области загорелся спортзал местной школы. Детей пришлось эвакуировать из здания почти сразу после начала занятий.

ИСТОЧНИК KP.RU