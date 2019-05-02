2019-05-02T12:03:37+03:00
Спорт

Ромелу Лукаку выбыл с травмой до конца сезона

Бельгийский форвард «красных дьяволов» не поможет команде в двух оставшихся матчах против «Кардифф Сити» и «Хаддерсфилдом»
Дарья КРЫЛОВА
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Ромелу Лукаку выбыл из строя до конца сезона в Англии.Ромелу Лукаку выбыл из строя до конца сезона в Англии.Фото: REUTERS
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Ромелу Лукаку заработал растяжение связок в первом тайме матча с «Челси». Удалившись за бровку, бельгиец проконсультировался с врачами «МЮ», и они позволили ему выйти на поле во втором тайме, чтобы продолжить игру. Однако, после этого матча Лукаку почувствовал боль в подколенном сухожилии.

Это не остановило его от того, чтобы явиться на тренировку утром, но работать вместе с одноклубниками он не смог. На тренировочной базе Лукаку сделали рентген поврежденного места, предполагается, что бельгийский форвард боится, что не сможет выложиться на полную в оставшихся двух матчах.

С «Хаддерсфилдом» «Манчестер Юнайтед» играет в воскресенье на выезде, а с «Кардиффом» через неделю на домашнем стадионе.

«Манчестер Юнайтед» с 65-ю очками идет на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ и попадает в квалификационный этап Лиги Европы, что, конечно, большой провал для топ клуба, всегда попадавшего в Лигу Чемпионов.

Ромелу Лукаку, чья судьба решится летом, (бельгиец может быть выставлен на трансфер, ценник на него уже повесили) поучаствовал в 32 матчах за «МЮ», стал автором 12 забитых мячей и одной результативной передачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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