Лазарев рассказал, зачем все участники "Евровидения-2019" сдали кровь

СЕГОДНЯ 12:49 2019-05-02T12:49:41+03:00

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Новое правило коснулось всех участников "Евровидения" в 2019 году - артистам пришлось сдать свою кровь на анализ. Об этом рассказал российский певец Сергей Лазарев, который будет представлять на конкурсе нашу страну.

Исполнитель пояснил, что в этот раз главным спонсором мероприятия стала организация, которая с помощью образца ДНК определяет, сколько в тебе разных национальностей. Все участники конкурса уже дали свои письменные согласия на обнародование своих результатов.

"Я думаю, это сделано для того, чтобы показать, что мы все едины", - предположил Лазарев в эфире программы "Вечерний Ургант".

Напомним, что "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Российский представитель выйдет на сцену во втором полуфинале с песней Scream.

Сайт kp.ru писал о том, что своим главным конкурентом Сергей считает себя самого "формата 2016 года". Тогда Лазарев также участвовал в "Евровидении" и занял третье место.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701588" frameborder="0"></iframe> С кем будет соперничать Лазарев на Евровидении 2019?.Сергей Лазарев будет представлять Россию на Евровидении. Певец назвал своего главного соперника в конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU