При пожаре в общежитии в Нур-Султане пострадали 14 детей

СЕГОДНЯ 13:08 2019-05-02T13:08:38+03:00

Не менее 20 человек пострадали при пожаре в общежитии в Нур-Султане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В одном из общежитий казахстанской столицы Нур-Султан произошел пожар. В результате ЧП пострадали 20 человек. Всего же было эвакуировано около 400 жителей дома. Такую информацию предоставил официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

Первое сообщение о пожаре в пятиэтажном здании поступило в дежурную часть в четверг, 2 мая, в 10.39 по местному времени (06.39 по мск). Очаг возгорания находился в комнате на втором этаже. К моменту прибытия пожарных его площадь составила около 20 кв. метров.

В ликвидации возгорания приняли участие 66 спасателей и 18 единиц спецтехники. К 11.15 пожар удалось полностью потушить.

"С помощью автолестницы сотрудники ЧС спасли 32 человека, в том числе 28 детей. Самостоятельно эвакуировались из общежития 350 человек", - цитирует informburo.kz Нурахметова.

Представитель ведомства подчеркнул, что медицинская помощь понадобилась 20 жителям дома, включая 14 детей. Причина пожара устанавливается.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в четверг еще один пожар возник в русской школе в абхазском Сухуме. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU