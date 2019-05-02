Следующее слушание по делу Ассанжа состоится 30 мая

СЕГОДНЯ 13:47 2019-05-02T13:49:01+03:00

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Следующее процедурное слушание по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоится 30 мая. Такое решение принял Вестминстерский магистратский суд Лондон, где в четверг, 2 мая, состоялось предварительное заседание.

При этом дата более предметного слушания назначена на 12 июня. К этому дню американские представители должны предоставить более полную информацию по экстрадиции Ассанжа, передает Reuters.

Напомним, что основатель портала-разоблачителя был задержан 11 апреля после того, как его лишили убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. В США мужчину обвиняют в сговоре с целью совершению компьютерного взлома и распространении секретной информации, однако пока Ассанж будет отбывать наказание за нарушение условий выхода под залог.

Сайт kp.ru писал о том, что журналиста приговорили к 50 неделям ареста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702524" frameborder="0"></iframe> Видео того, как Ассанжа выводят из посольства.

ИСТОЧНИК KP.RU