Следующее слушание по делу Ассанжа состоится 30 мая
Следующее процедурное слушание по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоится 30 мая. Такое решение принял Вестминстерский магистратский суд Лондон, где в четверг, 2 мая, состоялось предварительное заседание.
При этом дата более предметного слушания назначена на 12 июня. К этому дню американские представители должны предоставить более полную информацию по экстрадиции Ассанжа, передает Reuters.
Напомним, что основатель портала-разоблачителя был задержан 11 апреля после того, как его лишили убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. В США мужчину обвиняют в сговоре с целью совершению компьютерного взлома и распространении секретной информации, однако пока Ассанж будет отбывать наказание за нарушение условий выхода под залог.
Сайт kp.ru писал о том, что журналиста приговорили к 50 неделям ареста.
Видео того, как Ассанжа выводят из посольства.
ИСТОЧНИК KP.RU