Глава Минэнерго США назвал дешевый российский газ "ненадежным"
Поставляемый Россией газ действительно гораздо дешевле своих аналогов, однако его надежность ставится под сомнение. Такое заявление сделал министр энергетики США Рик Перри, выступая на бизнес-форуме в Брюсселе.
"Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes; покупайте дешевый, но ненадежный продукт. Если вы спросите наших друзей на Украине, то они вам могут сказать, что надежности и доступности там нет", - сказал глава ведомства и тут же вновь рекомендовал европейским партнерам приобретать американский сжиженный газ, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что Вашингтон уже долгое время пытается вытеснить Россию с топливного рынка, однако цена добываемого в США СПГ слишком высока. Методы противостояния перешли на такой уровень, что в марте Конгресс даже принял законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
В Совете Федерации такой жест назвали признаком нечестной конкуренции. Сенаторы напомнили, что Россия всегда исправно выполняла свои обязательства по поставкам и никогда не шантажировала партнеров.
ИСТОЧНИК KP.RU