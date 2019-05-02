Глава Минэнерго США назвал дешевый российский газ "ненадежным"

СЕГОДНЯ 14:06 2019-05-02T14:06:49+03:00

Рик Перри заявил, что если Европу волнует лишь цена, то и вместо Mercedes стоит покупать автомобили попроще

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Поставляемый Россией газ действительно гораздо дешевле своих аналогов, однако его надежность ставится под сомнение. Такое заявление сделал министр энергетики США Рик Перри, выступая на бизнес-форуме в Брюсселе.

"Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes; покупайте дешевый, но ненадежный продукт. Если вы спросите наших друзей на Украине, то они вам могут сказать, что надежности и доступности там нет", - сказал глава ведомства и тут же вновь рекомендовал европейским партнерам приобретать американский сжиженный газ, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что Вашингтон уже долгое время пытается вытеснить Россию с топливного рынка, однако цена добываемого в США СПГ слишком высока. Методы противостояния перешли на такой уровень, что в марте Конгресс даже принял законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

В Совете Федерации такой жест назвали признаком нечестной конкуренции. Сенаторы напомнили, что Россия всегда исправно выполняла свои обязательства по поставкам и никогда не шантажировала партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU