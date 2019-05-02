Сделка по слиянию Wintershall и Dea завершена

СЕГОДНЯ 14:21 2019-05-02T14:23:13+03:00

О намерении объединить активы концерна BASF и LetterOne объявили еще в конце 2017 года Фото: REUTERS

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Немецкий концерн BASF и инвестиционный LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию нефтегазовых активов Wintershall и DEA. Вопрос был окончательно закрыт в среду, 1 мая.

По словам председателя совета директоров новой компании Марио Мерена, решение о слиянии одобрили все регуляторы и акционеры. Предполагается, что 67% акций нефтегазового гиганта сначала будут принадлежать BASF, а остальные 33% - LetterOne.

Уже на данный момент совокупная добыча Wintershall и DEA составляет 590 тысяч баррелей в сутки, а совместные запасы углеводородов оцениваются в 2,4 млрд баррелей. При этом активы компании располагаются не только в Европе, но и в России, Латинской Америке и Африке. Все это делает новообразование крупнейшей нефтегазовой компанией региона, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что Wintershall изначально тесно сотрудничала с "Газпромом" по "Северному потоку-2" и другим проектам, а также выступала против введения антироссийских санкций в данном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU