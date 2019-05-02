2019-05-02T14:54:08+03:00
Звезды

Новый фильм Тарантино вошел в программу Каннского кинофестиваля

Картина "Однажды в Голливуде" будет показана на Лазурном берегу с 14 по 25 мая
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Действие картины разворачивается в 1969 году в Лос Анджелесе. Фото: со съемок фильмаДействие картины разворачивается в 1969 году в Лос Анджелесе. Фото: со съемок фильма
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Новый фильм режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" был включен в конкурсную программу Международного каннского кинофестиваля. Об этом сообщили в дирекции мероприятия.

"Как мы и обещали на пресс-конференции 14 апреля, работа Квентина Тарантино включена в программу фестиваля", - сообщается на странице конкурса в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что фильм "Однажды в Голливуде" повествует о судьбе бывшего актера и его дублера, которые живут в Лос-Анджелесе в 1969 году. Съемочный состав довольно "звездный" - в картине заняты Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино и другие знаменитые артисты.

На большие экраны лента выйдет лишь 26 июля 2019 года, а вот в рамках 72-й Каннского кинофестиваля будет показан на Лазурном берегу уже 14-25 мая.

К слову, в 1994 году Тарантино уже выигрывал Канны со своим легендарным фильмом "Криминальное чтиво".

ИСТОЧНИК KP.RU

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