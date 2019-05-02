Новый фильм Тарантино вошел в программу Каннского кинофестиваля
Новый фильм режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" был включен в конкурсную программу Международного каннского кинофестиваля. Об этом сообщили в дирекции мероприятия.
"Как мы и обещали на пресс-конференции 14 апреля, работа Квентина Тарантино включена в программу фестиваля", - сообщается на странице конкурса в Twitter.
Сайт kp.ru писал о том, что фильм "Однажды в Голливуде" повествует о судьбе бывшего актера и его дублера, которые живут в Лос-Анджелесе в 1969 году. Съемочный состав довольно "звездный" - в картине заняты Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино и другие знаменитые артисты.
На большие экраны лента выйдет лишь 26 июля 2019 года, а вот в рамках 72-й Каннского кинофестиваля будет показан на Лазурном берегу уже 14-25 мая.
К слову, в 1994 году Тарантино уже выигрывал Канны со своим легендарным фильмом "Криминальное чтиво".
ИСТОЧНИК KP.RU