Эксперты составили список городов, жители которых меньше всего довольны жизнью

СЕГОДНЯ 15:21 2019-05-02T15:21:57+03:00

Среди руководителей предприятий и владельцев бизнеса доля довольных жизнью снизилась до 81%, тогда как среди наиболее состоятельных россиян она осталась на прежнем уровне Фото: Анастасия Осипова

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Владикавказ, Хабаровск и Воронеж являются лидерами среди городов России, ниже всего доля довольных жизнью граждан. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Финансового университета при правительстве РФ.

В материале отмечается, что больше всего граждан, довольных жизнью, проживает во Владивостоке, Томске и Липецке. Как сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования, доля полностью или в основном довольных жизнью во Владивостоке составляет 87%, в Томске - 86%, в Липецке - 85%. Во Владикавказе эта доля равна 63%, в Хабаровске - 69%, а в Воронеже - 70%.

В десятку городов, жители которых меньше всего довольны своей жизнью, также вошли Петрозаводск, Ярославль, Магнитогорск, Калуга, Ульяновск, Тамбов и Махачкала. В столице этот показатель равен 82%.

Эксперты отмечают, что доля россиян, "полностью или в основном довольных жизнью", заметно снизилась в первом квартале текущего года. "В марте 2019 года она упала до 73%. Среди руководителей предприятий и владельцев бизнеса доля довольных жизнью снизилась до 81%, среди наиболее состоятельных россиян она осталась на прежнем уровне - около 100%", - отмечается в исследовании.

Исследование было проведено в 78 городах России с населением более 250 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU