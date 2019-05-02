2019-05-02T15:21:57+03:00
Общество

Эксперты составили список городов, жители которых меньше всего довольны жизнью

По данным исследования, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, лидерами рейтинга стали Владикавказ, Хабаровск и Воронеж
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Среди руководителей предприятий и владельцев бизнеса доля довольных жизнью снизилась до 81%, тогда как среди наиболее состоятельных россиян она осталась на прежнем уровнеСреди руководителей предприятий и владельцев бизнеса доля довольных жизнью снизилась до 81%, тогда как среди наиболее состоятельных россиян она осталась на прежнем уровнеФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Владикавказ, Хабаровск и Воронеж являются лидерами среди городов России, ниже всего доля довольных жизнью граждан. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Финансового университета при правительстве РФ.

В материале отмечается, что больше всего граждан, довольных жизнью, проживает во Владивостоке, Томске и Липецке. Как сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования, доля полностью или в основном довольных жизнью во Владивостоке составляет 87%, в Томске - 86%, в Липецке - 85%. Во Владикавказе эта доля равна 63%, в Хабаровске - 69%, а в Воронеже - 70%.

В десятку городов, жители которых меньше всего довольны своей жизнью, также вошли Петрозаводск, Ярославль, Магнитогорск, Калуга, Ульяновск, Тамбов и Махачкала. В столице этот показатель равен 82%.

Эксперты отмечают, что доля россиян, "полностью или в основном довольных жизнью", заметно снизилась в первом квартале текущего года. "В марте 2019 года она упала до 73%. Среди руководителей предприятий и владельцев бизнеса доля довольных жизнью снизилась до 81%, среди наиболее состоятельных россиян она осталась на прежнем уровне - около 100%", - отмечается в исследовании.

Исследование было проведено в 78 городах России с населением более 250 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новый фильм Тарантино вошел в программу Каннского кинофестиваля
Новый министр обороны Британии оказалась звездой реалити-шоу "Плюх!"
Сделка по слиянию Wintershall и Dea завершена
Глава Минэнерго США назвал дешевый российский газ "ненадежным"
Следующее слушание по делу Ассанжа состоится 30 мая
Командование силовой операции в Донбассе объявило о захвате 24 кв. км
При пожаре в общежитии в Нур-Султане пострадали 14 детей
Лазарев рассказал, зачем все участники "Евровидения-2019" сдали кровь
Врачи назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Делегация РФ напомнит Европе об одесской трагедии на сессии ПА ОБСЕ
Ромелу Лукаку выбыл с травмой до конца сезона
Пожар в русской школе в Сухуме удалось ликвидировать
МИД РФ: Киев "тормозит" расследование событий в Доме профсоюзов в Одессе
Рубль теряет в стоимости на старте торгов
МИД Украины осудил упрощение процедуры получения гражданства России