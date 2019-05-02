Трамп назвал слухами слова Помпео о планах Мадуро покинуть Венесуэлу

СЕГОДНЯ 16:39 2019-05-02T16:39:44+03:00

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Президент США Дональд Трамп назвал слухами слова госсекретаря Майкла Помпео о том, что венесуэльский президент Николас Мадуро якобы был готов покинуть свою страну во вторник. Об этом заявил в эфире телеканала Fox Business.

"Если это так, то это неприемлемо. Мы слышим множество различных слухов. Были слухи, что он собирался [это сделать], были слухи, что он покинул бы [страну] другим путем. Я слышу слухи о России, слышу много [слухов] о Кубе", - сказал президент, комментируя информацию о том, что Мадуро, предположительно, был готов покинуть Венесуэлу на самолете, но российские власти уговорили его отказаться от этой идеи.

Ранее Помпео в интервью телеканалу CNN заявил, что российские власти уговорили Мадуро не покидать Венесуэлу. По словам госсекретаря, американское руководство располагало информацией о готовности президента Венесуэлы сбежать на Кубу. В ответ на это Мадуро упрекнул главу американской дипломатии в несерьезности; представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, сообщила, что эта информация не соответствует действительности.

Ситуация в Венесуэле обострилась во вторник, 30 апреля, когда в столице страны Каракасе и других городах страны прошли антиправительственные выступления. За несколько часов до их начала лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией власти". Позже глава министерства обороны страны Владимир Падрино Лопес, власти смогли предотвратить попытку оппозиции, поддерживаемой небольшой группой военных, дестабилизировать ситуацию в стране

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/687980" frameborder="0"></iframe> В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.

ИСТОЧНИК KP.RU