2019-05-02T16:50:58+03:00
В мире

Сенатор Майкл Беннет заявил о намерении баллотироваться в президенты США

Представитель штата Колорадо от Демократической партии назвал улучшение экономической ситуации в стране одной из своих основных задач
Александр ДЖУМАЕВ
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Майкл БеннетМайкл БеннетФото: СОЦСЕТИ
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Сенатор от штата Колорадо, представитель Демократической партии США Майкл Беннет планирует принять участие в выборах президента США, которые пройдут в 2020 году. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS.

В своем интервью Беннет отметил, что считает улучшение экономической ситуации в стране и "возвращение доверия" правительству своими основными задачами. Говоря о своем решении принять участие в выборах, Беннет отметил, что не стал бы этого делать, "если бы не считал, что у него есть шансы на победу". Стоит отметить, что в сети уже появился агитационный ролик кандидата; видео было опубликовано на канале Беннета в YouTube.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года. Ранее о намерении принять участие в них заявил демократ Джозеф Байден, который ранее занимал пост вице-президента США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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