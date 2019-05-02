Сенатор Майкл Беннет заявил о намерении баллотироваться в президенты США
Сенатор от штата Колорадо, представитель Демократической партии США Майкл Беннет планирует принять участие в выборах президента США, которые пройдут в 2020 году. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS.
В своем интервью Беннет отметил, что считает улучшение экономической ситуации в стране и "возвращение доверия" правительству своими основными задачами. Говоря о своем решении принять участие в выборах, Беннет отметил, что не стал бы этого делать, "если бы не считал, что у него есть шансы на победу". Стоит отметить, что в сети уже появился агитационный ролик кандидата; видео было опубликовано на канале Беннета в YouTube.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года. Ранее о намерении принять участие в них заявил демократ Джозеф Байден, который ранее занимал пост вице-президента США.
ИСТОЧНИК KP.RU