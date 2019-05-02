2019-05-02T17:17:57+03:00
В мире

В Лондоне сторонники Ассанжа заблокировали проезд автомобилей в районе здания суда

В настоящий момент основатель WikiLeaks находится в британской тюрьме
Александр ДЖУМАЕВ
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Джулиан АссанжДжулиан АссанжФото: REUTERS
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Сторонники основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа заблокировали проезд автомобилей по одной из дорог возле здания суда в Лондоне, где ранее прошли слушания по его делу.

Как сообщает ТАСС, участники акции на время полностью перекрыли движение в западном направлении по улице Марилебон-роуд неподалеку от здания Вестминстерского магистратского суда. Часть митингующих попыталась перекрыть оставшуюся часть дороги, которая ведет к трем железнодорожным вокзалам.

Сообщается, что митингующие выкрикивали лозунги в поддержку основателя Wikileaks; некоторые участники акции принесли плакаты. Один из подобных транспарантов был установлен на фургоне, водитель которого остановил свою машину на пешеходном переходе и заблокировал им один из рядов проезжей части улицы. После вмешательства в ситуацию полицейского автомобиль пришлось убрать, после чего движение стало восстанавливаться.

Основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж, с 2012 года находившийся на территории посольства Эквадора в Великобритании, был выдан эквадорскими властями в апреле этого года.В настоящий момент ему грозит экстрадиция в Швецию, где его обвиняют в преступлениях сексуального характера; власти США, в свою очередь, считают его виновным в сговоре с целью неправомерного доступа к компьютерной информации

Джулиан Ассанж в отделении полиции после задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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