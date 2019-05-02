Лавров назвал заявления представителей США о роли России в Венесуэле неправдой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неправдой слова представителей США о роли России в политическом кризисе в Венесуэле. Тем не менее, Лавров подчеркнул, что Москва и Вашингтон будут продолжать контакты, в том числе по ситуации в Боливарианской Республике, несмотря на несовместимость позиций.
"Если перечислять все то, что говорят официальные представители американской администрации про Венесуэлу, то можно бесконечно задавать вопросы, и на все эти вопросы, как правило, ответ будет, если дипломатично, то - "неправда", - заявил Лавров в интервью ТАСС.
Глава МИД России также отметил, что Москва мобилизует усилия государств, уважающих Устав ООН, с целью противодействия планам США по Венесуэле. "Наша позиция [на планы США по Венесуэле] будет очень простая. Мы мобилизуем группу государств, которые, как мы, уважают Устав ООН, на противодействие подобным замыслам", - отметил он.
Ситуация в Венесуэле обострилась во вторник, 30 апреля, когда в стране состоялась серия акций протеста. За несколько часов до их начала лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией власти". Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, в свою очередь, позже заявил, что власти смогли предотвратить попытку "государственного переворота, совершенную военнослужащими-предателями".
В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.
ИСТОЧНИК KP.RU
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