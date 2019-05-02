В результате ДТП в Калужской области погиб пятилетний ребенок

СЕГОДНЯ 18:30 2019-05-02T18:30:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Боровском районе Калужской области произошло ДТП с участием четырех машин. В результате столкновения погиб пятилетний ребенок, еще 8 пассажиров автомобилей, в том числе пять детей, получили ранения.

Столкновение произошло на 94-м километре автодороги М-3 "Украина". По словам очевидцев, водитель автомашины марки Toyota, пытавшийся перестроиться в другой ряд, столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia. От удара последняя машина столкнулась с ехавшим в попутном направлении автомобилем; эта машина, в свою очередь, от удара выехала на полосу встречного движения и столкнулась с легковым автомобилем Toyota Corolla.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706545" frameborder="0"></iframe> ДТП в Калужской области.

В настоящий момент на месте происшествия находятся полицейские и сотрудники экстренных служб. Пострадавшим была оказана медицинская помощь; 12-летняя девочка, впавшая в кому, была госпитализирована в одну из больниц Наро-Фоминска.

В аварии пострадали несколько человек. Фото: предоставлено "КП" очевидцами

Столкновение автомобилей произошло на 94-м километре автодороги М-3 "Украина". Фото: предоставлено "КП" очевидцами

В настоящий момент на месте ДТП работают полицейские и сотрудники экстренных служб. Фото: предоставлено "КП" очевидцами

ИСТОЧНИК KP.RU