В результате ДТП в Калужской области погиб пятилетний ребенок
В Боровском районе Калужской области произошло ДТП с участием четырех машин. В результате столкновения погиб пятилетний ребенок, еще 8 пассажиров автомобилей, в том числе пять детей, получили ранения.
Столкновение произошло на 94-м километре автодороги М-3 "Украина". По словам очевидцев, водитель автомашины марки Toyota, пытавшийся перестроиться в другой ряд, столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia. От удара последняя машина столкнулась с ехавшим в попутном направлении автомобилем; эта машина, в свою очередь, от удара выехала на полосу встречного движения и столкнулась с легковым автомобилем Toyota Corolla.
ДТП в Калужской области.
В настоящий момент на месте происшествия находятся полицейские и сотрудники экстренных служб. Пострадавшим была оказана медицинская помощь; 12-летняя девочка, впавшая в кому, была госпитализирована в одну из больниц Наро-Фоминска.
В аварии пострадали несколько человек. Фото: предоставлено "КП" очевидцами
Столкновение автомобилей произошло на 94-м километре автодороги М-3 "Украина". Фото: предоставлено "КП" очевидцами
В настоящий момент на месте ДТП работают полицейские и сотрудники экстренных служб. Фото: предоставлено "КП" очевидцами
ИСТОЧНИК KP.RU