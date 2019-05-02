В Берлине в результате столкновений на первомайских акциях пострадали 39 полицейских

СЕГОДНЯ 18:57 2019-05-02T18:57:20+03:00

В ходе столкновений с радикалами во время первомайских акций в Берлине пострадали тридцать девять сотрудников полиции Фото: REUTERS

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В ходе столкновений с радикалами во время первомайских акций в Берлине пострадали тридцать девять полицейских, 44 человека были задержаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов германской столицы.

По словам представителя полиции, в большинстве случаев речь идет о незначительных травмах, однако трое полицейских получили более серьезные повреждения. "В общей сложности вчера полиция провела досмотр 153 подозреваемых, 44 из которых были временно задержаны Составлено 85 протоколов", - отметил собеседник агентства. При этом ситуация в городе в целом оставалась под контролем, заявили в правоохранительных органах.

1 мая в Берлине наряду с митингами профсоюзов традиционно проходят шествия радикальных группировок левого толка, которые нередко перерастают в беспорядки. Накануне столкновения произошли в районе Фридрихсхайн; отмечается, что радикалы кидали в стражей порядка бутылки, камни и горящие петарды.

ИСТОЧНИК KP.RU