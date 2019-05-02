Путин поручил к июню рассмотреть поправки к правилам утилизации бытовых отходов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательные акты, связанные с разделением ответственности за обращение с коммунальными отходами между местными властями, операторами и управляющими компаниями. Данная инициатива была предложена в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда»
"Рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на разграничение ответственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами между муниципальными образованиями, организациями, управляющими многоквартирными домами, и региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами", - отмечается в перечне поручений, составленном по итогам встречи главы государства с общественностью. Документ был опубликован на официальном сайте Кремля.
Ответственным за выполнение данного поручения является премьер-министр Дмитрий Медведев. Доклад по нему должен быть предоставлен до 1 июня.
Путин также поручил разработать правила указания информации об операторах, занимающихся обращением с твердыми коммунальными отходами, в квитанциях за оплату коммунальных услуг. В поручении указывается, что квитанция должна содержать номер телефона региональной "горячей линии" системы обращения с твердыми коммунальными отходами, телефон и адрес сайта регионального оператора.
ИСТОЧНИК KP.RU