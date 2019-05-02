2019-05-02T19:18:40+03:00
Общество

Путин поручил к июню рассмотреть поправки к правилам утилизации бытовых отходов

Ответственным за выполнение поручения был назначен премьер-министр Дмитрий Медведев
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательные акты, связанные с разделением ответственности за обращение с коммунальными отходами между местными властями, операторами и управляющими компаниями. Данная инициатива была предложена в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда»

"Рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на разграничение ответственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами между муниципальными образованиями, организациями, управляющими многоквартирными домами, и региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами", - отмечается в перечне поручений, составленном по итогам встречи главы государства с общественностью. Документ был опубликован на официальном сайте Кремля.

Ответственным за выполнение данного поручения является премьер-министр Дмитрий Медведев. Доклад по нему должен быть предоставлен до 1 июня.

Путин также поручил разработать правила указания информации об операторах, занимающихся обращением с твердыми коммунальными отходами, в квитанциях за оплату коммунальных услуг. В поручении указывается, что квитанция должна содержать номер телефона региональной "горячей линии" системы обращения с твердыми коммунальными отходами, телефон и адрес сайта регионального оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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