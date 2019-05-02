2019-05-02T19:55:58+03:00
В мире

В Бундестаге призвали расследовать массовое убийство 2 мая в Одессе

Об этом kp.ru рассказал немецкий политик Армин-Паулюс Хампель
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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2-го мая 2014 года в Доме профсоюзов были заживо сожжены или убиты 45 человек2-го мая 2014 года в Доме профсоюзов были заживо сожжены или убиты 45 человекФото: REUTERS
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Как сообщил «Комсомолке» депутат Бундестага Армин-Паулюс Хампель (партия «Альтернатива для Германии»), события пятилетней давности в Одессе должно быть скрупулёзны расследованы:

— Это массовое убийство — огромная трагедия, которая должна быть тщательно расследована. Пролить свет на тьму может уголовный суд. [Однако] Европа — или, вернее, Европейский союз — видит только одну точку зрения на эту трагедию — точку зрения Украины. Тогда как мы, партия АдГ, требуем принять во внимание точку зрения обеих сторон конфликта относительно причин того массового убийства, — сказал нам собеседник.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе после серии уличных столкновений активистов майдана и антимайдана последние укрылись в Доме профсоюзов в центре города. Они выступали за равный статус для русского языка и децентрализацию страны. Однако хорошо экипированные боевики-украинские националисты подожгли здание, что привело к гибели 46 человек (по большей части — простых одесситов).

Полную версию интервью немецкого политика читайте на сайте kp.ru.

Осторожно, шокирующее видео: Несколько десятков человек погибли во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе.Люди задыхались от дыма и выпрыгивали в окна, чтобы спастисьПавел ЯКОВЛЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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