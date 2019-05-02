2019-05-02T19:50:17+03:00
В мире

Бывший министр обороны Великобритании поддержал проведение расследования в отношении него

Гэвин Уильямсон заявил, что рассчитывает получить от премьера Терезы Мэй "самые приятные извинения"
Александр ДЖУМАЕВ
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Бывший министр обороны Великобритании Гэвин УильямсонБывший министр обороны Великобритании Гэвин УильямсонФото: REUTERS
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Бывший министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддерживает проведение в отношении него полицейского расследования по делу о несанкционированном распространении информации с заседания Совета национальной безопасности. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

"Как только у них [у полиции] будет блокнот репортера, он покажет, что я ничего не сказал, и тогда я получу самые приятные извинения от премьер-министра, гораздо более приятные, чем последнее письмо, которое она мне послала", - сказал бывший глава оборонного ведомства королевства.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила Уильямсона в отставку. Причиной этому стала утрата доверия из-за утечки информации с заседания Совета национальной безопасности. Новым руководителем оборонного ведомства Соединенного Королевства стала Пенни Мордонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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