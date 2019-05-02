Минобороны США признало гибель 120 мирных жителей от действий вооруженных сил в 2018 году

СЕГОДНЯ 20:08 2019-05-02T20:08:28+03:00

Министерство обороны США признало гибель 120 мирных жителей в результате действий вооруженных сил страны в ходе операций в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали Фото: REUTERS

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Министерство обороны США признало гибель 120 мирных жителей в результате действий вооруженных сил страны в ходе операций в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали. Об этом сообщается в ежегодном докладе ведомства о потерях среди гражданских лиц в ходе военных операций США.

В документе также сообщается, что в ходе проведения военных операций в четырех перечисленных выше странах ранения получили 65 мирных жителей, При этом авторы документа отмечают, что достоверных сведений о погибших и пострадавших в результате действий американских ВС в Йемене и Ливии в прошлом году нет.

В конце 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение о выводе американского воинского контингента с территории Сирии. В январе этого года госсекретарь США Майкл Помпео объявил о начале вывода войск США с территории республики; при этом некоторое количество американских военнослужащих по-прежнему находится в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU