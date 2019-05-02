Мониторинговая мииссия ООН назвала предвзятым расследование трагедии в Одессе

СЕГОДНЯ 20:27 2019-05-02T20:27:10+03:00

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека на Украине считает неэффективным и предвзятым расследование трагедии в Одессе 2 мая 2014 года Фото: REUTERS

По словам главы миссии Фионы Фрейзер, судебные заседания по делу о беспорядках 2 мая 2014 года периодически срываются активистами

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Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека на Украине считает неэффективным и предвзятым расследование трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, жертвами которой стали 48 человек.

"Расследование полиции относительно массовых беспорядков было избирательным и предвзятым. Неэффективность расследования и отсутствие ответственности отображает несовершенство правосудия Украины", - приводит издание "Украинские новости" слова Фрейзер. Представитель ООН также отметила, что ряд активистов систематически срывают заседания по этому делу.

2 мая 2014 года участники запрещенной в России группировки "Правый сектор", футбольные фанаты и участники "самообороны Майдана" напали на активистов, собиравших подписи за за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. В результате столкновений последние были вынуждены укрыться в Доме профсоюзов, который был окружен радикалами и подожжен.

Жертвами случившегося стали 48 человек, более 240 получили ранения. В ходе расследования дела были задержаны 22 сторонника федерализации, которых признали зачинщиками беспорядков; в сентябре 2017 года почти все они были признаны невиновными, однако двум активистам предъявили двоим из них новое обвинение по статье "Сепаратизм" и вновь арестовали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/504677" frameborder="0"></iframe> Осторожно, шокирующее видео: Несколько десятков человек погибли во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе.Люди задыхались от дыма и выпрыгивали в окна, чтобы спастисьПавел ЯКОВЛЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU