Мониторинговая мииссия ООН назвала предвзятым расследование трагедии в Одессе
Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека на Украине считает неэффективным и предвзятым расследование трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, жертвами которой стали 48 человек.
"Расследование полиции относительно массовых беспорядков было избирательным и предвзятым. Неэффективность расследования и отсутствие ответственности отображает несовершенство правосудия Украины", - приводит издание "Украинские новости" слова Фрейзер. Представитель ООН также отметила, что ряд активистов систематически срывают заседания по этому делу.
2 мая 2014 года участники запрещенной в России группировки "Правый сектор", футбольные фанаты и участники "самообороны Майдана" напали на активистов, собиравших подписи за за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. В результате столкновений последние были вынуждены укрыться в Доме профсоюзов, который был окружен радикалами и подожжен.
Жертвами случившегося стали 48 человек, более 240 получили ранения. В ходе расследования дела были задержаны 22 сторонника федерализации, которых признали зачинщиками беспорядков; в сентябре 2017 года почти все они были признаны невиновными, однако двум активистам предъявили двоим из них новое обвинение по статье "Сепаратизм" и вновь арестовали.
Осторожно, шокирующее видео: Несколько десятков человек погибли во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе.Люди задыхались от дыма и выпрыгивали в окна, чтобы спастисьПавел ЯКОВЛЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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