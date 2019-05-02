Во Львовской области провели ротацию военных США, занимающихся подготовкой бойцов ВСУ

СЕГОДНЯ 20:53 2019-05-02T20:53:56+03:00

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Более 130 военнослужащих 2-й бригадной боевой группы 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США будут в течение 10 месяцев осуществлять подготовку бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) на Яворовском полигоне Львовской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Сегодня в Международном центре миротворчества и безопасности состоялась церемония передачи полномочий между двумя подразделениями американской составляющей миссии JMTG-U", - говорится в заявлении. Отмечается, что до бойцов 101-й дивизии подготовкой солдат ВСУ занимались военнослужащие 278-го бронекавалерийского полка Национальной гвардии США из штата Теннесси; они находились на территории Украины с лета прошлого года.

В министерстве обороны Украины отметили, что гвардейцы из штата Теннесси "хорошо справились с заданиями по подготовке украинских подразделений". Некоторые военнослужащие за участие в миссии получили награды Минобороны Украины.

Яворовский учебный центр был создан во Львовской области на базе бывшего полигона вооруженных сил СССР. Часть его территории украинские власти отдали Международному центру миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного, который готовит бойцов ВСУ при участии военнослужащих из западных стран, в том числе из США и Канады.

ИСТОЧНИК KP.RU