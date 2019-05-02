2019-05-02T21:36:20+03:00
Политика

В Одессе в годовщину трагедии 2014 года состоялся марш националистов

Ранее сегодня на Куликовом поле прошли траурные мероприятия, приуроченные к годовщине пожара в Доме профсоюзов
Александр ДЖУМАЕВ
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В Одессе в годовщину трагедии 2014 года состоялся марш националистовВ Одессе в годовщину трагедии 2014 года состоялся марш националистовФото: REUTERS
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Около тысячи членов радикальных организаций правого толка, таких как "Национальный корпус" и "Национальные дружины", приняли участие в факельном шествии по улицам Одессы в четверг, 2 мая. Мероприятие, названное "Маршем украинского порядка", состоялось в годовщину трагедии в Доме профсоюзов.

"Всего около тысяч людей прошли по центру города с государственными флагами и факелами", - сообщает украинский телеканал "1+1". Одетые в камуфлированную униформу участники шествия прошли по улицам Шевченко, Пушкинской и Дерибасовской. На Греческой площади они составили лампады в форме герба Украины; позже там состоялся молебен по погибшим участникам Евромайдана и боевых действий в Донбассе.

Ранее на Куликовом поле в Одессе состоялись траурные мероприятия по случаю годовщины пожара в Доме профсоюзов, жертвами которого стали 48 человек. Собравшиеся в память о жертвах отпустили в небо черные воздушные шары. По данным украинских СМИ, несколько представителей праворадикальных организаций также прибыли на это место, но с шарами красного цвета. Случившееся закончилось словесной перепалкой.

2 мая 2014 года участники запрещенной в России организации "Правый сектор", футбольные фанаты и бойцы "самообороны Майдана" напали на активистов, агитировавших за проведение референдума о федерализации Украины и придание русскому языку государственного статуса. В результате последовавших за этим столкновений последние были вынуждены укрыться в Доме профсоюзов, однако радикалы подожгли здание. Жертвами бойни стали 48 человек, еще 240 получили ранения.

В Одессе почтили память погибших в Доме профсоюзов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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