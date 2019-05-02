В Мексике более тысячи человек отравились в ходе празднований

СЕГОДНЯ 22:20 2019-05-02T22:20:18+03:00

В мексиканском штате Веракрус по меньшей мере 1358 человек отравились после празднования Дня ребенка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В мексиканском штате Веракрус по меньшей мере 1358 человек, в том числе дети и беременные женщины, отравились после празднования Дня ребенка. Об этом сообщает издание El Universal со ссылкой на правительство штата.

Сообщается, что причиной отравления местных жителей стала некачественная выпечка, поданная на празднике, организованном в месте компактного проживания коренных жителей некоммерческой организацией. Пострадавшие отмечали, что спустя некоторое время после праздника они почувствовали симптомы отравления, такие как тошнота и рвота.

Правительство штата Веракрус начало расследование случившегося. По словам министра образования штата Сениасена Эскобара Гарсии, последствия случившегося могли быть "трагическими".

В настоящий момент все пострадавшие выписаны из медицинских учреждений. Специалисты исследуют образцы некачественной пищи с целью установления точных причин массового отравления.

ИСТОЧНИК KP.RU