2019-05-02T22:52:01+03:00
Политика

Коломойский назвал причину уменьшения населения Украины

По словам олигарха, население страны уменьшилось на 13 миллионов человек из-за вооруженного конфликта в Донбассе, а также из-за последствий смены власти в 2014 году
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Игорь КоломойскийИгорь КоломойскийФото: YouTube
Изменить размер текста:

Спустя пять лет после смены власти на Украине население страны сократилось на 13 млн человек. Об этом в интервью украинскому изданию "Бигус.Инфо" заявил олигарх Игорь Коломойский.

"Майдан" - это плохо, потому что власть Виктора Януковича довела до "майдана", революция - это всегда плохо", - сказал Коломойский. По его словам, на сложившуюся ситуацию повлиял также "гражданский конфликт", разгоревшийся в Донбассе, в котором "воюют украинцы с украинцами, а Россия поддерживает одну часть украинцев".

Олигарх также отметил, что в настоящее время на Украине есть "горячий" конфликт в Донбассе, а также "холодный" - по всей стране, и он проявляется в ненависти среди граждан.

Смена власти на Украине состоялась по итогам акций протеста, проходивших в Киеве в конце 2013 - начале 2014 года; тогда президент страны Виктор Янукович покинул страну, а власть взяли оппозиционные фракции в Верховной Раде.

Сложившаяся ситуация вызвала недовольство части населения Донецкой и Луганской областей, где активисты выступили против нового курса Украины. Столкновения силовиков и протестующих, сформировавших ополчение Донбасса в рамках самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), переросли в полномасштабный вооруженный конфликт.

Виктор Янукович 20 февраля обратился к евромайдану и призвал прекратить акции протеста.В киевских беспорядках погибли уже 25 человек. Сегодняшний день на Майдане объявлен решающим

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Боевики пытались обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии
Министр обороны Венесуэлы заявил, что оппозиция ничего не может предложить стране и армии
В Мексике более тысячи человек отравились в ходе празднований
Из-за встречного ветра лодка Федора Конюхова остановилась в 550 километрах от мыса Горн
Министр обороны Сербии заявил об "усталости" его страны от Евросоюза
Самолеты ВВС Великобритании приступили к охране воздушного пространства стран Балтии
В Одессе в годовщину трагедии 2014 года состоялся марш националистов
Во Львовской области провели ротацию военных США, занимающихся подготовкой бойцов ВСУ
Мониторинговая мииссия ООН назвала предвзятым расследование трагедии в Одессе
Минобороны США признало гибель 120 мирных жителей от действий вооруженных сил в 2018 году
В Бундестаге призвали расследовать массовое убийство 2 мая в Одессе
Бывший министр обороны Великобритании поддержал проведение расследования в отношении него
В Бундестаге поддержали создание Международного трибунала по военным преступлениям в Донбассе
В США заявили о возможной встрече Помпео и Лаврова на следующей неделе в Финляндии
Путин поручил к июню рассмотреть поправки к правилам утилизации бытовых отходов
В Берлине в результате столкновений на первомайских акциях пострадали 39 полицейских
Мадуро призвал армию Венесуэлы противостоять любым попыткам захвата власти в стране
В результате ДТП в Калужской области погиб пятилетний ребенок
Лавров назвал заявления представителей США о роли России в Венесуэле неправдой
Советник Зеленского заявил, что Украина вернет Донбасс через пять лет
В Лондоне сторонники Ассанжа заблокировали проезд автомобилей в районе здания суда
Сенатор Майкл Беннет заявил о намерении баллотироваться в президенты США