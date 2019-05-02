Коломойский назвал причину уменьшения населения Украины
Спустя пять лет после смены власти на Украине население страны сократилось на 13 млн человек. Об этом в интервью украинскому изданию "Бигус.Инфо" заявил олигарх Игорь Коломойский.
"Майдан" - это плохо, потому что власть Виктора Януковича довела до "майдана", революция - это всегда плохо", - сказал Коломойский. По его словам, на сложившуюся ситуацию повлиял также "гражданский конфликт", разгоревшийся в Донбассе, в котором "воюют украинцы с украинцами, а Россия поддерживает одну часть украинцев".
Олигарх также отметил, что в настоящее время на Украине есть "горячий" конфликт в Донбассе, а также "холодный" - по всей стране, и он проявляется в ненависти среди граждан.
Смена власти на Украине состоялась по итогам акций протеста, проходивших в Киеве в конце 2013 - начале 2014 года; тогда президент страны Виктор Янукович покинул страну, а власть взяли оппозиционные фракции в Верховной Раде.
Сложившаяся ситуация вызвала недовольство части населения Донецкой и Луганской областей, где активисты выступили против нового курса Украины. Столкновения силовиков и протестующих, сформировавших ополчение Донбасса в рамках самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), переросли в полномасштабный вооруженный конфликт.
Виктор Янукович 20 февраля обратился к евромайдану и призвал прекратить акции протеста.В киевских беспорядках погибли уже 25 человек. Сегодняшний день на Майдане объявлен решающим
ИСТОЧНИК KP.RU
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