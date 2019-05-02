Боевики пытались обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии
Российскую авиабазу Хмеймим, расположенную в сирийской провинции Латакия в четверг попытались обстрелять боевики. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
По его словам, огонь вели незаконные вооруженные формирования, удерживающие позиции в районе населенных пунктов Калаат-эль-Мудик и Баб-Атика
"Все обстрелы отражены, российские военнослужащие не пострадали, ущерб объектам базы не причинен", - сказал Купчишин.
Также в течение минувших суток боевики обстреляли город Алеппо, населенный пункт Хандрат в провинции Алеппо, а также населенные пункты Махарда и Эс-Саклабия в провинции Хама, передает ТАСС.
Ранее сайт kp.ru передавал слова главы Центра по примирению, который сообщил, что в апреле 2019 года боевики 12 раз пытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим и позиции сирийских войск в провинции Латакия с помощью беспилотников и реактивных систем залпового огня.
ИСТОЧНИК KP.RU
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