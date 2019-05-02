2019-05-02T23:40:26+03:00
Политика

Посольство РФ указало Лондону на проблемы со свободой СМИ в Великобритании

Дипломаты напомнили, что журналисты в Великобритании не могут взять интервью у Скрипалей
Юлия ДИВЕЕВА
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Здание посольства РФ в ЛондонеЗдание посольства РФ в ЛондонеФото: REUTERS
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Британским властям следует обратить внимание на ситуацию со свободой СМИ в своей стране. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне после того, как глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант на мероприятии ЮНЕСКО по случаю Всемирного дня свободы печати провозгласил намерение Великобритании бороться за свободу СМИ по всему миру.

Пресс-секретаря российского диппредставительства в распространенном 2 ая комментарии отметил, что Лондон умалчивает о состоянии дел со свободой прессы в королевстве, и отметил, что свободу слова британцам следует привести в в соответствие со стандартами, которые выработаны с участием всех заинтересованных государств в рамках международных механизмов, таких как ЮНЕСКО, ОБСЕ и Совет Европы, передает ТАСС.

"В дни, когда неравнодушные люди следят за развитием ситуации вокруг Джулиана Ассанжа, это особенно актуально. Ведь при всех богатых традициях британской журналистики представителям этой профессии не всегда позволяется требовать от собственного правительства ответов на неудобные вопросы”, - говорится в комментарии.

Российские дипломаты напомнили, что вот уже более года ни один журналист не может получить разрешение взять интервью и даже просто встретиться с Сергеем Скрипалем или его дочерью Юлией. Также СМИ не могут добиться публикации записей с камеры видеонаблюдения на доме Сергея Скрипаля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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