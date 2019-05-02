2019-05-03T00:16:18+03:00
Политика

Зеленский прокомментировал выход в России телешоу с его участием

Бывший актер назвал странным решение выпустить в эфир передачу именно сейчас
Юлия ДИВЕЕВА
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Избранный президент Украины Владимир ЗеленскийИзбранный президент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеэкраны шоу с его участием, которое будет транслировать телеканал НТВ.

«Относительно шоу, которое анонсировал российский федеральный канал. Хочу напомнить, что именно участие в телешоу… помогло мне стать избранным президентом Украины», – написал актер на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также отметил, что съемки в телешоу сделало его популярным на Украине и без этого он не смог бы баллотироваться в президенты и победить. Зеленский отметил, что решение НТВ выпустить в эфир это шоу именно сейчас «имеет странный вид».

«У меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России», – пошутил он.

Напомним, что телеканал НТВ анонсировал шоу «Магия», записанное в 2011 году. В качестве ведущего в нем выступает Владимир Зеленский, шоу выйдет на экраны страны 3 мая.

Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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