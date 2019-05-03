Медведев и Матвиенко планируют визиты на Кубу

СЕГОДНЯ 00:47 2019-05-03T00:47:23+03:00

Главы правительства и Совефеда РФ посетят Остров свободы осенью этого года

Изменить размер текста: A A

Официальные визиты на Кубу состоятся в этом году у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко. Об этом в четверг в Гаване сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

“Осенью с большой вероятностью здесь, на Кубе, будут председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Я думаю, что Валентина Матвиенко приурочит свой визит к 500-летию Гаваны", - сказал он.

Празднования юбилея кубинской столицы пройдут в ноябре. Кроме того, должен состояться визит в Москву министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru писал в августе прошлого года, что Россия выделит 642,5 миллиона рублей на восстановление золотого покрытия купола Национального Капитолия в кубинской Гаване. Компания, которая займется данной реставрацией, была отобрана руководством Управления делами президента РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU