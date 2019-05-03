Росгвария советует не публиковать в соцсетях планы на отдых на майские праздники

СЕГОДНЯ 00:59 2019-05-03T01:03:37+03:00

В Росгвардии рекомендуют не выкладывать фотографии из поездок в соцсетях, пока ваша квартира пустует Фото: EAST NEWS

Также полковник рекомендовал обращаться в управление вневедомственной охраны Росгвардии, чтобы обезопасить жилище от грабителей

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Россиянам не рекомендуется публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе в период майских праздников. Об этом заявил старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник полиции Геннадий Белокопытов.

По его словам, это поможет избежать краж из пустующих квартир и домов.

"Не стоит следовать моде и размещать информацию в социальных сетях о предстоящих поездках, о периоде своего отсутствия, о купленных авиа- и железнодорожных билетах, не рекомендуется также на своих фотографиях проставлять геолокацию", - подчеркнул Белокопытов.

Он посоветовал обратиться к профессиональным охранным организациям, в частности к ведомственной охране Росгвардии, чтобы обезопасить жилище на время поездки. А соседей он попросил обращать внимание в подъездах на незнакомых людей с большими сумками, передает ТАСС.

"Рекомендуем обращаться к соседям, знакомым, друзьям, которые по вашей просьбе могут в ваше отсутствие заходить в ваше жилище, чтобы включить свет, телевизор, открыть шторы: это надо на случай, если за квартирой ведется наблюдение", - посоветовал полковник полиции.

Белокопытов напомнил, что по возвращении домой необходимо отключать сигнализацию, иначе по сигналу приедут наряды, отвлекаясь на ложные вызовы.

ИСТОЧНИК KP.RU