2019-05-03T01:03:37+03:00
Происшествия

Росгвария советует не публиковать в соцсетях планы на отдых на майские праздники

Также полковник рекомендовал обращаться в управление вневедомственной охраны Росгвардии, чтобы обезопасить жилище от грабителей
Юлия ДИВЕЕВА
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В Росгвардии рекомендуют не выкладывать фотографии из поездок в соцсетях, пока ваша квартира пустуетВ Росгвардии рекомендуют не выкладывать фотографии из поездок в соцсетях, пока ваша квартира пустуетФото: EAST NEWS
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Россиянам не рекомендуется публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе в период майских праздников. Об этом заявил старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник полиции Геннадий Белокопытов.

По его словам, это поможет избежать краж из пустующих квартир и домов.

"Не стоит следовать моде и размещать информацию в социальных сетях о предстоящих поездках, о периоде своего отсутствия, о купленных авиа- и железнодорожных билетах, не рекомендуется также на своих фотографиях проставлять геолокацию", - подчеркнул Белокопытов.

Он посоветовал обратиться к профессиональным охранным организациям, в частности к ведомственной охране Росгвардии, чтобы обезопасить жилище на время поездки. А соседей он попросил обращать внимание в подъездах на незнакомых людей с большими сумками, передает ТАСС.

"Рекомендуем обращаться к соседям, знакомым, друзьям, которые по вашей просьбе могут в ваше отсутствие заходить в ваше жилище, чтобы включить свет, телевизор, открыть шторы: это надо на случай, если за квартирой ведется наблюдение", - посоветовал полковник полиции.

Белокопытов напомнил, что по возвращении домой необходимо отключать сигнализацию, иначе по сигналу приедут наряды, отвлекаясь на ложные вызовы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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